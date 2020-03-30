Ток-шоу «60 минут» на «России 1» будет длиться 150 минут

ВГТРК откажется от дневного выпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» и увеличит продолжительность вечернего выпуска на полтора часа. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ВГТРК.

Дневной выпуск программы «60 минут», который транслировался в 12:50 по Москве, перестанет выходить в эфир. Вечерний выпуск, который начинался в 17:25 по Москве, будет выходить раньше, а его длительность увеличится на полтора часа.

Новый режим трансляции программы будет действовать как минимум до конца недели. «По „60 минутам“ ситуация пока у нас на эту неделю. По поводу причин такого решения информации нет», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе ВГТРК.

Неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. По словам источников «Открытых медиа», на время каникул федеральные каналы сократят новостное вещание в пользу развлекательного, чтобы снизить риск возникновения паники среди населения, а также дать своим журналистам возможность остаться дома.

«60 минут» — это общественно-политическое ток-шоу, в котором ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов обсуждают с экспертами последние события в России и мире.

В середине марта Ольга Скабеева сообщила, что из-за коронавируса «60 минут» будут снимать без зрителей в студии. Позднее они с Евгением Поповым начали вести программу поочередно.