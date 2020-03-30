Граждане Киргизии, на две недели застрявшие в аэропорту Новосибирска из-за коронавируса, объявили голодовку

Граждане Киргизии, которые не могут вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево, объявили голодовку. Они требуют вернуть их на родину спецрейсом. Об этом Sputnik Кыргызстан сообщила одна из пассажирок Ирина Степкичева.

По ее словам, в аэропорт приезжал генконсул Киргизии в Новосибирске, но он не сказал, когда его соотечественники вылетят на родину. У многих застрявших в аэропорту заканчиваются деньги, некоторые сдают украшения в ломбард.

Издание 24.kg выложило ролик с объявлением голодовки. Одна из женщин в кадре говорит, что голодать намерены пассажиры рейса Новосибирск-Бишкек, которые находятся в аэропорту уже две недели.

Обращение граждан Кыргызстана, объявивших голодовку News agency 24kg

По информации аппарата омбудсмена Киргизии, в Толмачево находятся около 100 граждан страны, по информации посольства Киргизии в России — около 200. Часть из них поселили в гостиницах, оставшиеся находятся в транзитной зоне аэропорта. Им помогает местная киргизская диаспора.

Как пишет «Московский комсомолец» в Киргизии, вице-премьер страны Кубатбек Боронов заявил, что власти вывезут из-за границы всех граждан, у которых на руках есть билеты.

В середине марта на фоне коронавируса власти многих европейских стран закрыли границы и ограничили авиасообщение. Из-за этого в российских аэропортах застряли тысячи трудовых мигрантов.

В аэропорту Толмачево в марте несколько дней жили около 300 граждан Узбекистана, которые не смогли вернуться на родину до закрытия границ. Их вывезли в Узбекистан чартерным рейсом.