Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинение в хищении. Они дали показания против сына Жириновского

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинение в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает МВД.

О какой сумме идет речь, в полиции не уточнили.

Как утверждают в МВД, обвиняемые настаивали на очной ставке с вице-спикером Госдумы, сыном Владимира Жириновского Игорем Лебедевым, по указанию которого, по их словам, они тратили похищенные деньги.

Лебедев от очных ставок отказывался, сказано в сообщении МВД. Сам депутат сказал «Интерфаксу», что «и допрос, и снятия показаний, очные ставки — все давным-давно проведено и закончено еще в прошлом году».

По словам Лебедева, к нему со стороны следствия нет «ни вопросов, ни претензий».

Он назвал сообщение МВД об уголовном деле «чушью и провокацией», а также призвал привлечь «как минимум к административной ответственности» сотрудника, опубликовавшего пресс-релиз.