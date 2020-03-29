Власти США начали следить за перемещениями американцев через смартфоны для борьбы с распространением коронавируса

Власти США следят за перемещениями жителей страны через их смартфоны, чтобы лучше понять маршруты распространения эпидемии коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, информацию о местоположении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях. Эта информация обезличена — власти видят только маршрут перемещения человека, но у них нет данных ни о нем самом, ни о его телефоне.

Как пишет WSJ, перемещения людей отслеживаются в 500 наиболее крупных городах США.

США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса — в стране выявлены более 121 тысячи заболевших.

Резкий рост заболеваемости происходит на фоне отказа федеральных властей ввести жесткие карантинные меры. Президент США Дональд Трамп считает, что они могут негативно повлиять на экономику страны.