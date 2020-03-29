В Польше умер композитор Кшиштоф Пендерецкий. Его музыка звучала в «Сиянии» и «Изгоняющем дьявола»

В Кракове умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Ему было 86 лет.

В министерстве культуры Польши отметили, что Пендерецкий скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Пендерецкий был одним из наиболее известных классических композиторов современности. Он также был дирижером; его оркестры в том числе исполняли написанные им произведения.

Адаптации работ Пендерецкого использовались в качестве саундтреков ко множеству фильмов. Среди них — «Сияние» Стэнли Кубрика, «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Дикие сердцем» Дэвида Линча, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.

Пендерецкий четыре раза получал премию «Грэмми».