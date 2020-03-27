Военная полиция блокировала на карантин полигоны Минобороны в четырех областях из-за «условного заражения»
Минобороны РФ ввело карантин на военных полигонах Западного военного округа в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.
Карантин ввели «в рамках мероприятий повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций», сообщается на сайте министерства.
Карантин обеспечивает военная полиция: на полигоны не пускают людей и транспорт, территорию патрулируют, используя камеры видеонаблюдения и беспилотники.
Одновременно с этим войска радиационной, химической и биологической защиты «выявляют очаги и границы районов условного заражения на полигонах», а штаб округа круглосуточно анализирует «условную эпидемиологическую обстановку».
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 26 марта, что в российской армии нет людей с коронавирусной инфекцией.