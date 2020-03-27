Путин разрешил правительству замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии

Президент России Владимир Путина подписал закон, который разрешает правительству замораживать цены на лекарства и медицинские изделия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, правительство имеет право фиксировать цены на медицинские изделия и медикаменты при чрезвычайной ситуации, угрозе эпидемии или росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах на 30% и более в течение 30 дней. Заморозка цен может длиться не более 90 дней.

Сейчас государство не регулирует цены на медицинские изделия. Минздрав, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг цен на лекарства, но только входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Законопроект о госрегулировании цен на лекарства был внесен в Госдуму в начале марта на фоне роста цен на медицинские маски. 19 марта законопроект был принят в окончательном, третьем чтении.

На 26 марта в России официально зарегистрировано 840 заболевших коронавирусной инфекцией. 38 пациентов выздоровели, двое умерли.