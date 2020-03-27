«Коммерсант»: полицейским рекомендовали не задерживать мелких нарушителей из-за коронавируса

Сотрудникам МВД рекомендовали избегать задержания граждан, если они совершили незначительные правонарушения и не представляют реальной общественной опасности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их словам, такая рекомендация прозвучала на одном из последних совещаний в МВД в связи с коронавирусом. Вместо задержания мелких нарушителей полицейским посоветовали ограничиться профилактической беседой.

В МВД начали применять и другие меры профилактики коронавируса. Там ограничили личный прием заявлений от граждан, стали проводить совещания в режиме видеоконференции и решили выстроить график службы сотрудников так, чтобы без ущерба заменить отправленных в больницы или посаженных на карантин. Московский главк полиции начал измерять температуру своим сотрудникам и заказал для них 15 тысяч медицинских масок.

Как пишет «Коммерсант», похожие меры вводят и другие силовые ведомства, в частности, ФСБ, Росгвардия и СК.

26 марта паблик «Омбудсмен полиции» сообщил, что у замминистра внутренних дел РФ Виталия Шулики обнаружили коронавирус. По информации «Коммерсанта», его диагноз пока неясен.