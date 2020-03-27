«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой». Борис Акунин рассказал о течении COVID-19
Писатель Борис Акунин, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о том, как происходит течение болезни.
По словам Акунина, он заболел вместе с женой. У его супруги заболевание протекало в легкой форме: у нее один день держалась небольшая температура, два дня болела голова и «начисто пропало обоняние». У самого писателя была болезнь средней тяжести.
«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять», — рассказал Акунин.
По его словам, в первые дни лечения никакого не было — только на одиннадцатый день «появился врач с успешным опытом», который прописал курс антибиотиков, после чего писатель пошел на поправку.
Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение — вот сейчас главная опасность.