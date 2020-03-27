Банки пожаловались на отток вкладов после предложения Путина ввести новый налог

Российские банки фиксируют рост числа заявок о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которое приводят РБК и ТАСС.

Поведение клиентов связано с предложением президента России Владимира Путина взимать налог с дохода по банковским вкладам, следует из письма. Банкиры считают, что люди не поняли суть нововведений.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать „набег“ на банки, первые признаки которого уже видны», — приводит РБК цитату из письма.

Владимир Путин предложил взимать налог с доходов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги во время телеобращения 25 марта.

Налог начнут взимать с 2022 года. Под него попадут только те, чья сумма банковского вклада или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей. Ставка налога составит 13%.

По данным Агентства по страхованию вкладов, на начало 2020 года депозиты от миллиона рублей составляли 55% объема банковских вкладов россиян.