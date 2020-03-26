В Шереметьево нашли два золотых слитка, выпавших из грузовой тележки. Служба безопасности аэропорта начала проверку

Сотрудники службы безопасности Шереметьево нашли два золотых слитка на одной из внутренних дорог аэропорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Как ранее писала Baza, кейс с двумя слитками общим весом 25,5 килограмма и стоимостью 57,9 миллиона рублей, выпал с погрузочной тележки.

В связи с инцидентом начато внутреннее расследование. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что сейчас груз уже доставлен получателю.

По данным Baza, груз принадлежал Красноярскому заводу цветных металлов и должен был быть отправлен из Москвы в Лондон рейсом «Аэрофлота». В компании опровергли информацию о том, что груз был собственностью предприятия, но не исключили, что слитки могли быть там произведены.