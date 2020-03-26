В Магнитогорске в пятиэтажке произошел взрыв, есть погибшие

В пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, сообщили изданию 74.ru в управлении МВД по Челябинской области. По предварительным данным, взорвался газ.

В МЧС сообщили о гибели двух человек. Это женщина и подросток. При взрыве также пострадал ребенок 2018 года рождения. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в квартире на втором этаже, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса». После взрыва на втором и третьем этажах начался пожар. Позже в МЧС сообщили, что огонь потушили.

По предварительным данным, несущие конструкции дома при взрыве и пожаре не пострадали.

Обновлено. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Основной версией случившегося считают взрыв газового баллона.