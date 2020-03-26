На въездах в Москву заметили автобусы Росгвардии. Ведомство объяснило это плановой дислокацией

Росгвардия заявила, что передвижение автобусов ведомства по Москве, которое обсуждается в соцсетях, является обычной плановой дислокацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет никаких поводов для беспокойства, это обычная плановая дислокация», — пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

Вечером 25 марта в соцсетях начали распространяться видеозаписи, на которых были показаны автобусы Росгвардии, ехавшие по МКАДу. Некоторые пользователи предполагали, что Москву собираются закрыть на карантин.

В Москве с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все общественные места, в том числе кафе, бары и рестораны. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт.

Власти неоднократно подчеркивали, что сейчас о полном закрытии Москвы на карантин речи не идет.