В Сингапуре разработали тест, выявляющий коронавирус за пять минут

Лаборатория NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура разработала экспресс-тест, позволяющий определить, заражен ли человек коронавирусом SARS-CoV-2, в течение пяти-десяти минут.

Как сообщает сингапурская газета The Straits Times, после того, как разработку утвердят, это будет самый быстрый тест на коронавирус. В лаборатории ожидают, что получат разрешение в течение месяца. Затем тест станут применять в больницах.

При тестировании используют выделения людей, взятые с помощью мазка. Затем собранный материал помещают на анализ в портативное устройство. Руководитель исследований, профессор Джеки Ин сообщила, что разработку протестировали в одной из больниц Сингапура, используя образцы реальных пациентов. Джеки Ин описала тест как «очень чувствительный и точный».

Основное преимущество теста, разработанного в Сингапуре, в том, что его можно использовать прямо в больницах. При этом самый быстрый тест необязательно является лучшим. Для проведения массового и недорогого тестирования на коронавирус лучшим методом остается .