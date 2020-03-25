В Северо-Курильске объявили эвакуацию из-за угрозы цунами

Власти Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области провели срочную эвакуацию населения из-за угрозы цунами. Ее объявили после сильного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в Тихом океане юго-западнее Северо-Курильска.

По данным МЧС, на безопасные возвышенные места были выведены около 400 человек, в том числе школьники и воспитанники детских садов.

Первая волна цунами высотой около 50 сантиметров уже достигла острова, сообщает «Интерфакс». По предварительным данным, разрушений и жертв нет. Власти пока не снимают угрозу цунами в городе.