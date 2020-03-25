Шойгу нашел в России «прозападный оппозиционный дивизион»

В России действует «прозападный оппозиционный дивизион», считает министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит сайт телеканала «Звезда».

«Прикрываясь законом о СМИ, его [дивизиона] активисты пытаются проникать на военные объекты, охотиться за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные, на кладбища и на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы наших секретных объектов и выкладывают в интернет», — сказал Шойгу, выступая в Совете Федерации.

Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Министр добавил, что «эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования».

«Медиазона» пишет, что 24 марта телеканал «Россия 24» выпустил репортаж о псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за слов о взрыве в архангельском управлении ФСБ. В сюжете телеканала говорилось, что Прокопьева сняла на видео военную часть под Псковом для издания «Радио Свобода».

«К своему обвинительному заключению по статье „оправдание терроризма“ Прокопьева рискует добавить статью „шпионаж“. Передала же за доллары информацию о наших военных», — говорит корреспондент «России 24» (цитата по «Медиазоне»).