Сбербанк вводит комиссию за переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.

Комиссия будет касаться переводов как между разными регионами России, так и в пределах одного региона. Ее размер составит 1% от суммы, но не больше тысячи рублей.

Вместо оплаты комиссии можно будет купить подписку: за 99 рублей в месяц лимит бесплатных переводов будет увеличен до 100 тысяч, за 199 рублей в месяц деньги можно будет переводить бесплатно в любых количествах.

Как пишет агентство «Прайм», новую комиссию начнут внедрять с апреля. Сначала она появится на Дальнем Востоке, а к июню ее распространят на всю страну.

Сбербанк вводит новую комиссию вместо «банковского роуминга» за переводы, который будет отменен в апреле. «Продукт не может быть абсолютно бесплатным», — пояснила Светлана Кирсанова. Размер новой комиссии совпадает с размером «банковского роуминга».

«Банковский роуминг» — это комиссия за денежные переводы между клиентами одного банка из разных регионов России. В октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг». Соответствующий закон был принят уже через два месяца. Он должен вступить в силу в мае 2020 года.