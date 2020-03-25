Российский истребитель Су-27 упал в Черное море

Истребитель Су-27 пропал в ходе планового полета над Черным морем, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны РФ.

Самолет пропал в 50 километрах от Феодосии. В этом районе был зафиксирован аварийный сигнал. По предварительным данным, истребитель упал в море.

Летчика ищут. К поискам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, а также малый противолодочный корабль Черноморского флота.

25 марта на Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39. Пилот — курсант авиационного училища — погиб.