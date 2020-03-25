Компания Александра Роднянского снимет сериал о маньяке из Хакасии

Продюсерская компания Александра Роднянского «Нон-стоп продакшн» снимет сериал про маньяка из Хакасии Дмитрия Лебедя. Об этом Роднянский рассказал изданию Variety.

Английское название сериала — «Frozen Land». Его сценарист — Сергей Калужанов («Время первых»), режиссер — Дарья Жукова («Хрусталь», второй сезон «Содержанок»). Дата выхода сериала пока не раскрывается.

Сценарий сериала будет основан на статье «Дорога в Аскиз», опубликованной в августе 2019 года в журнале «Холод», рассказала «Медузе» автор статьи журналистка Таисия Бекбулатова.

По словам Бекбулатовой, «Нон-стоп продакшн» купила у нее права на написание сценария по ее статье в ноябре 2019 года.

Дмитрий Лебедь — таксист из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. Он получил пожизненный срок. Кроме материала «Дорога в Аскиз», проект «Холод» посвятил истории Дмитрия Лебедя подкаст «Трасса 161».