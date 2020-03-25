Биржевые торги в США завершились в плюсе. Dow Jones показал рекордный рост с 1933 года

Европейские и азиатские биржи 24 марта закрылись в плюсе. Фондовые торги в США тоже завершились ростом ключевых индексов, сообщает CNN.

Промышленный индекс Dow Jones показал рекордный однодневный рост с 1933 года (+11,4%), индекс широкого рынка S&P 500 — с 2008 года (+9,4%). Индекс NASDAQ поднялся на 8,1%.

Как пишет The Wall Street Journal, фондовый рынок проявил оптимизм на фоне ожиданий, что Конгресс США одобрит пакет антикризисных мер в условиях коронавируса на два триллиона долларов.

Пакет экономических стимулов, который рассматривает Конгресс США, предполагает, в частности, прямую выплату денег миллионам американцев с доходом ниже определенного уровня. Они получат по 1200 долларов и по 500 долларов на каждого ребенка.

Демократы дважды блокировали попытки принять антикризисный пакет, считая, что он не обеспечивает достаточное финансирование для больниц и безработных. Однако 24 марта демократы и республиканцы в Конгрессе заявили, что они близки к принятию пакета.

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