В Петербурге поликлиникам запретили плановый прием пациентов

Государственным и частным клиникам в Санкт-Петербурге запретили вести плановый прием пациентов до 30 апреля. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города от 23 марта.

«Ввести… запрет на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке», — говорится в постановлении.

Документ ввел запрет и на другие плановые услуги: госпитализацию в стационары (исключение сделано только для онкологических пациентов), диспансеризацию, вакцинацию и профосмотр.

В постановлении сказано, что его действие распространяется на стационарные и амбулаторные медицинские учреждения всех форм собственности.

По информации источника «Медузы», запрет на плановую госпитализацию также введен в Москве, но только для государственных медицинских учреждений.

В России на 24 марта зафиксировано 495 случаев коронавируса. Из них 290 в Москве и 21 в Санкт-Петербурге.