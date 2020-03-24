Совладельца «Зимней вишни» экстрадировали из Польши в Россию

Польша выдала России бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, сообщает Генпрокуратура РФ.

Вишневский обвиняется в том, что через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За взятку, считает следствие, он, несмотря на явные нарушения, получил разрешение на ввод ТЦ «Зимняя вишня» в эксплуатацию.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Вишневский покинул Россию в 2016 году. После пожара в «Зимней вишне» он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше.

После пожара в торговом центре было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых являются более 10 человек, в том числе Танзила Комкова.