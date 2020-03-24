В российских регионах поручили ограничить посещение церквей и мечетей

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 поручила главам регионов России ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.

Регионам поручили проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий, сообщают РБК и «Медвестник» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы.

Группа Госсовета поручила Минздраву и главам регионов в течение 10 дней обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения. В частности, предложено перепрофилировать медучреждения для лечения коронавирусной инфекции.

Также регионам рекомендовали отменить любые мероприятия с участием более 50 человек.