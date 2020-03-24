Qiwi объявила о сворачивании деятельности «Рокетбанка» к концу 2020 года

Совет директоров Qiwi принял решение свернуть к концу 2020 года деятельность принадлежащего ему сервиса «Рокетбанк». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию «Медузы».

«В рамках мер по сворачиванию деятельности „Рокетбанка“ мы намерены прекратить маркетинговые мероприятия (включая отмену программы лояльности „Рокетбанка“), уменьшить число штатных сотрудников и повысить тарифы, что, как мы считаем, в скором времени приведет к существенному снижению числа клиентов „Рокетбанка“ и сокращению спектра предлагаемых услуг», — заявили в Qiwi.

Предполагается, что совокупные чистые потери «Рокетбанка» в 2020 году не превысят 1,5 миллиарда рублей.

Также Qiwi объявила о запуске партнерской акции, в рамках которой клиенты «Рокетбанка» могут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.

Сервис «Рокетбанк» был основан в 2013 году предпринимателями Виктором Лысенко, Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом. Сначала он работал на инфраструктуре банка «Интеркоммерц», а затем «Открытия». В 2017 году «Рокетбанк» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка» был выкуплен Qiwi за 700 миллионов рублей. В марте 2019 года трое основателей покинули компанию. Лысенко отошел от управления «Рокетбанком» еще в 2016 году.