Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады на 2021 год

Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. Об этом, как сообщает Reuters, объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он обратился с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его. Это решение также касается Паралимпийских игр. Предполагается, что соревнования состоятся не позднее лета 2021 года.

«Глава МОК и премьер-министр Японии согласились, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать лучом света в конце туннеля, в котором мир сейчас находится. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а будущие Игры сохранят название „Токио 2020“», — говорится в совместном заявлении на сайте МОК.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее несколько стран призвали МОК отложить проведение летней Олимпиады в связи с пандемией коронавируса. Канада и Австралия объявили, что не будут отправлять своих спортсменов на соревнования, если Олимпиада в Токио будет проведена в назначенные сроки.