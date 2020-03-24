Премьер-министр Индии отправил на карантин 1,3 миллиарда жителей страны

В Индии будет введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает Associated Press.

Карантин начнется в полночь 25 марта и продлится 21 день. В этот период жителям страны будет запрещено покидать свои дома. «Чтобы спасти Индию и каждого индийца, будет введен полный запрет на выход из дома», — заявил Моди.

В Индии живут более 1,3 миллиарда человек. Карантин в этой стране станет крупнейшим по масштабам в мире, отмечает Associated Press.

В Индии 469 зараженных коронавирусом, 10 человек умерли.

22 марта для борьбы с инфекцией в Индии устроили 14-часовой комендантский час, во время которого власти призвали жителей не выходить на улицы.

Из-за пандемии в Индии до 31 марта прекратилось пассажирское железнодорожное сообщение. Поезда в стране перевозят в среднем 25 миллионов человек в день.