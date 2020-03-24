Основным владельцем Sports.ru стал футбольный агент Герман Ткаченко

Футбольный агент и глава консалтинговой компании ProSports Management Герман Ткаченко стал контролирующим владельцем издания Sports.ru. Об этом сообщает VC.ru со ссылкой на данные базы «Контур.Фокус».

С 20 марта Ткаченко принадлежит 66,8% . Еще 23,8% у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши, 6,5% — у другого сооснователя Дмитрия Степанова, 2% — у кипрской компании SVV Sports Segodnia Limited, по 0,5% принадлежат Юрию Дудю и Елене Жаровой.

В разговоре с РБК Ткаченко подтвердил покупку. Он заявил, что это «технический шаг при переводе компании в российскую юрисдикцию» и заверил, что не будет менять редакционную политику. «Вы посмотрите на этот сайт. Такое просто невозможно», — сказал он.

Ранее Ткаченко напрямую не значился в списке собственников Sports.ru. При этом «Ведомости» в 2017 году писали, что он и Навоша являются двумя основными владельцами проекта. Их точные доли не раскрывались, но Навоша утверждал, что у одного из владельцев нет контрольного пакета.

Герман Ткаченко с 1999 по 2005 год был президентом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Следующие четыре года он занимал пост члена Совета Федерации от Самарской области, после этого возглавил ProSports Management. Ткаченко, в частности, является агентом футболиста Федора Смолова.

Sports.ru — один из самых популярных спортивных сайтов в России, его месячная аудитория, по собственным данным, составляет 15 миллионов читателей. Это флагманский проект цифрового спортивного издательства Tribuna Digital.