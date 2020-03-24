Обновлено. Представитель министерства заявила «Медузе», что эти критерии уже не актуальны и не соответствуют действительности. По ее словам, работа над законопроектом еще ведется и критериев в нем не будет.

Минкомсвязь и участники рынка подготовили критерии отечественных , доступ к которым станет бесплатным для россиян. Они перечислены в поправках к законам «Об информации» и «О связи», сообщает РБК со ссылкой на копию документа, подготовленного министерством.

Согласно предложению Минкомсвязи, сайт признают социально значимым ресурсом, если он отвечает пяти требованиям:

использует домены из ;

работает на российском ПО;

предоставляет доступ к российскому контенту;

им владеет российское юридическое лицо или гражданин России;

провайдер хостинга сайта — российское юрлицо, использующее российское ПО и серверы, которые имеют заключение о подтверждении промышленной продукции на территории России.

Разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер считает, что многие российские ресурсы, в том числе соцсеть «ВКонтакте», мессенджер «ТамТам» и сайты некоторых госорганов, могут не отвечать этим требованиям. Эксперты, опрошенные РБК, говорят, что критериям соответствуют Gosuslugi.ru, Mos.ru и сайты на Bitrix.

Замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова сообщила РБК, что критерии социально значимых сайтов не станут прописывать в законе. При этом неназванный участник рынка сказал, что министерство окончательно утвердило представленный список требований.

В Минкомсвязи ранее не исключали, что в список социально значимых ресурсов войдут в том числе соцсети и поисковики.