Илон Маск передал Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закупил для Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты, купленные в Китае, доставлены в Лос-Анджелес, сообщил Маск в твиттере.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия Маска героическим поступком.

Как отмечает Bloomberg, Илон Маск скептически относится к эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, он называл возникшую панику из-за коронавируса «бестолковой». Также он выступал против закрытия завода Tesla в США, но в итоге согласился с требованием чиновников.

21 марта Гэвин Ньюсом сообщил, что несколько крупных технологических компаний, представленных в Калифорнии, присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, глава Apple Тим Кук пообещал пожертвовать штату миллион медицинских масок.

США занимают третье место после Китая и Италии по числу людей, у которых обнаружили коронавирус. В стране заразились более 46 тысяч человек, умерли более 500 человек.

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 380 тысяч человек, выздоровели более 101 тысячи человек, умерли около 16,5 тысячи человек.