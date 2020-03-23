В Москве изменили правила постановки диагноза «коронавирус». Вторую пробу делать не будут
Источник: РИА Новости
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Москва больше не будет направлять положительные пробы на коронавирус в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской оперативный штаб.
По новым правилам диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве, пояснили в оперативном штабе.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 71 человека. Все новые случаи, по словам Мишустина, были зарегистрированы в Москве. Применялась ли для постановки диагноза новая методика, не уточняется.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
438
1
17
🇨🇳 Китай
81 397
3 265
72 362
🇮🇹 Италия
59 138
5 476
7 024
🇺🇸 США
33 272
417
0
🇪🇸 Испания
28 768
1 772
2 575
🇩🇪 Германия
24 873
94
266
🇮🇷 Иран
21 638
1 685
7 931
🇫🇷 Франция
16 176
674
2 206
🇰🇷 Южная Корея
8 897
104
2 909
🇨🇭 Швейцария
7 245
98
131
🇬🇧 Великобритания
5 741
282
67
...
...
...
...
📝 Всего в мире
336 026
14 633
97 705
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 10:30 23.03.2020 (по московскому времени)