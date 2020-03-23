В Москве изменили правила постановки диагноза «коронавирус». Вторую пробу делать не будут

Москва больше не будет направлять положительные пробы на коронавирус в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской оперативный штаб.

По новым правилам диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве, пояснили в оперативном штабе.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 71 человека. Все новые случаи, по словам Мишустина, были зарегистрированы в Москве. Применялась ли для постановки диагноза новая методика, не уточняется.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 438 1 17 🇨🇳 Китай 81 397 3 265 72 362 🇮🇹 Италия 59 138 5 476 7 024 🇺🇸 США 33 272 417 0 🇪🇸 Испания 28 768 1 772 2 575 🇩🇪 Германия 24 873 94 266 🇮🇷 Иран 21 638 1 685 7 931 🇫🇷 Франция 16 176 674 2 206 🇰🇷 Южная Корея 8 897 104 2 909 🇨🇭 Швейцария 7 245 98 131 🇬🇧 Великобритания 5 741 282 67 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 336 026 14 633 97 705 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 10:30 23.03.2020 (по московскому времени)