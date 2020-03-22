The Moscow Times: состоятельные россияне массово скупают аппараты ИВЛ для лечения коронавируса на дому

Богатые россияне оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на случай лечения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других видов пневмонии. Об этом пишет The Moscow Times.

Издание опросило некоторых состоятельных жителей Рублевки. Один неназванный собеседник, чье состояние превышает миллиард долларов, заявил, что приобрел один аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 миллиона рублей и пытается купить еще два, однако лист ожидания на них расписан на восемь месяцев.

По оценкам «Медузы», в России доступны 40 тысяч ИВЛ (27,3 аппарата на 100 тысяч человек), больше всего из них в Москве — более пяти тысяч штук. Компания Headway Group, занимающаяся мониторингом госзакупок, называет чуть большую цифру — 42-43 тысячи аппаратов по всей России.

Большинство продавцов ИВЛ, опрошенных The Moscow Times, утверждают, что около 30% всех продаж за последние две недели приходится на частных покупателей. Многие уже полностью распродали свои запасы медицинского оборудования и формируют бессрочные листы ожидания. В основном аппараты ИВЛ поставляют в Россию из Китая, Италии и Германии, хотя две последние страны уже запретили экспорт.

Обновлено. В Минздраве РФ заявили, что покупка ИВЛ для личного пользования лишена смысла. «Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара», — отметили в ведомстве.