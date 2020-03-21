В России число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 306 человек

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сказано в сообщении оперативного штаба, поступившем в «Медузу».

Общее число заболевших достигло 306 человек.

Больше всего случаев заболевания за сутки в Подмосковье (17), затем идут Москва (6), Татарстан (5), Нижегородская область (4), Свердловская область (3).

Выздоровели за последние 24 часа четыре человека: трое в Москве и один в Подмосковье. Всего выздоровели 16 человек, это 13 россиян, двое граждан Китая, один гражданин Италии.