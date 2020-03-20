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В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией

Источник: Meduza

В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека). Всего в Москве подтвержден 141 случай коронавирусной инфекции, большинство заболевших прилетели из европейских стран, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
253
1
12
🇨🇳 Китай
81 156
3 249
70 535
🇮🇹 Италия
41 035
3 405
4 440
🇮🇷 Иран
18 407
1 284
5 710
🇪🇸 Испания
17 963
830
1 107
🇩🇪 Германия
15 320
44
113
🇺🇸 США
13 677
200
0
🇫🇷 Франция
10 947
243
12
🇰🇷 Южная Корея
8 565
91
1 540
🇨🇭 Швейцария
4 075
41
15
🇬🇧 Великобритания
2 716
138
67
...
...
...
...
📝 Всего в мире
242 762
9 867
84 857
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 17:30 20.03.2020 (по московскому времени)

Выписаны за сутки были семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели и были выписаны.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.

Коронавирус в России