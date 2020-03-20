В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией
В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.
Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека). Всего в Москве подтвержден 141 случай коронавирусной инфекции, большинство заболевших прилетели из европейских стран, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Выписаны за сутки были семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области.
Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели и были выписаны.
19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.