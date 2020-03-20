В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией

В России за прошедшие сутки зарегистрированы 54 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека). Всего в Москве подтвержден 141 случай коронавирусной инфекции, большинство заболевших прилетели из европейских стран, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 253 1 12 🇨🇳 Китай 81 156 3 249 70 535 🇮🇹 Италия 41 035 3 405 4 440 🇮🇷 Иран 18 407 1 284 5 710 🇪🇸 Испания 17 963 830 1 107 🇩🇪 Германия 15 320 44 113 🇺🇸 США 13 677 200 0 🇫🇷 Франция 10 947 243 12 🇰🇷 Южная Корея 8 565 91 1 540 🇨🇭 Швейцария 4 075 41 15 🇬🇧 Великобритания 2 716 138 67 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 242 762 9 867 84 857 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 17:30 20.03.2020 (по московскому времени)

Выписаны за сутки были семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели и были выписаны.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.