Фигуранты дела «Сети» потребовали допросить их об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко

Пятеро осужденных фигурантов направили обращение главам Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ с требованием допросить их по делу о гибели под Рязанью Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

Обращение Максима Иванкина, Ильи Шакурского, Андрея Чернова, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева опубликовала «Новая газета». Все они заявляют о своей непричастности к убийству.

«Окружающим навязывается мнение о нас, как о террористах, наркоманах и убийцах. Мы осознаем, что целью данных публикаций, сюжетов, негативных комментариев в СМИ и социальных сетях является не что иное, как дискредитация каждого из нас, создание иллюзии, что мы преступники, вина которых уже не требует доказательств», — говорится в письме.

Фигуранты дела «Сети» утверждают, что правоохранительные органы не желают должным образом проводить следственные действия по делу об убийстве. «Это позволяет сделать только один вывод — наша позиция следствию не интересна и не нужна. Им нужно только признание», — говорят авторы обращения.

Об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, знакомых фигурантов дела «Сети», «Медузе» рассказал Алексей Полтавец, покинувший страну. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко убил Максим Иванкин по приказу Дмитрия Пчелинцева. В начале марта правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве и вскоре обнаружили в лесу под Рязанью останки Екатерины Левченко, которую не могли найти три года.