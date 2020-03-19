Курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль

Курс российского рубля продолжил снижаться после открытия торгов на Московской бирже.

По состоянию на 10:10 мск, доллар стоил 81,68 рубля, прибавив 81 копейку к уровню закрытия предыдущей сессии. Больше 81 рубля доллар, сообщает «Интерфакс», предыдущий раз стоил в январе 2016 года.

Курс рубля к евро также понизился. В 10:10 мск евро стоил 88,80 рубля (+48 копеек).

На бирже ICE в Лондоне нефть сорта Brent утром 19 марта стоила 26,59 доллара за баррель. После резкого снижения котировок днем ранее, Brent подорожала на 6,5%. Американский сорт WTI торговался по 23,1 доллара за баррель, прибавляя 11%.