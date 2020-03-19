«Кинопоиск» снимет сериал «Сердечный приступ» о победе Ельцина на выборах 1996 года

Видеосервис «Кинопоиск HD» покажет сериал «Сердечный приступ», посвященный победе Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

Сериал будет основан на одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря — он сам выступит продюсером и автором сценария сериала. Премьера «Сердечного приступа» запланирована на середину 2021 года.

Книга «Сердечный приступ» выйдет в издательстве «Альпина Паблишинг» в октябре 2020 года.

Оригинальные сериалы, которые будут появляться на сервисе «Кинопоиск HD», полностью финансирует «Яндекс». Первые два таких сериала — «Последний министр» Романа Волобуева и «Проект «Анна Николаевна» от продюсерской компании «Среда» — выйдут 26 марта.

Рейтинг Бориса Ельцина за полгода до выборов президента 1996 года находился на уровне 2-3%. После масштабной кампании «Голосуй или проиграешь» рейтинги президента начали резко расти, и по итогам второго тура выборов он получил 53% голосов, опередив Геннадия Зюганова. Между первым и вторым туром Ельцин перенес инфаркт.