Даты Каннского кинофестиваля перенесли из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль перенесли с середины мая на конец июня, сообщают организаторы.

Фестиваль был запланирован на 12-23 мая. Новые сроки — предварительные. Организаторы отметили, что конец июня — предпочтительный вариант из обсуждаемых.

Оргкомитет кинофестиваля будет обсуждать даты мероприятия с французским министерством здравоохранения и с мэрией города Канны.

Ранее в Каннах решили перенести с апреля на октябрь фестиваль сериалов Canneseries, а также отменили запланированные на весну рынок телепроектов MIPTV и рынок документальных проектов MIPDOC.