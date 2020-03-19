AliExpress отменит комиссию для новых продавцов из России

AliExpress Russia собирается отменить комиссию для новых продавцов из России, которые зарегистрируются на площадке после 31 марта. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Медузу».

Компания пошла на это, чтобы «помочь малому и среднему бизнесу в сложный период», сказано в сообщении.

Нулевая комиссия будет действовать в течение полугода после выхода продавца на маркетплейс. Компания не станет брать комиссию на первые 100 заказов. Предложение распространяется только на российских предпринимателей.

Сейчас комиссия для продавцов составляет 5% или 8% в зависимости от категории товаров.

На AliExpress работает более 10 тысяч продавцов из России. На фоне распространения коронавирусной инфекции в феврале и начале марта, когда посылки из Китая доставляли с задержкой, продажи в России выросли на 20%.

С 2018 года AliExpress в России представляет AliExpress Russia — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).