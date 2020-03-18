В Госдуме предложили разрешить правительству тратить деньги на борьбу с коронавирусом без принятия поправок в бюджет
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес законопроект, предусматривающий, что правительство сможет пополнять свой резервный фонд без внесения поправок в бюджет, которые должна утверждать Госдума.
Такая мера, говорится в пояснительной записке, даст «возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства» для «своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».
Исправление: Первоначально в новости говорилось, что законопроект предлагает предоставить правительству право неограниченно тратить на борьбу с коронавирусом средства Фонда национального благосостояния. Это не так. Мы приносим извинения за допущенную ошибку.
Из резервного фонда правительства уже решено выделить 11,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал 18 марта премьер-министр Михаил Мишустин
Средства резервного фонда правительства используются, в числе прочего, «на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера, ликвидации последствий террористических актов и (или) пресечения терактов».
Размер резервного фонда прописывается в бюджете. Изменения в бюджет при обычной процедуре должна утверждать Госдума.
Бюджет на 2020 год предусматривал, что в резервный фонд правительства направят 14,8 миллиарда рублей. В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 169,4 миллиарда рублей за счет неиспользованных в 2019 году средств.
В России, по последним данным, объявленным вечером 17 марта, было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.