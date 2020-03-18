В Госдуме предложили разрешить правительству тратить деньги на борьбу с коронавирусом без принятия поправок в бюджет

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес законопроект, предусматривающий, что правительство сможет пополнять свой резервный фонд без внесения поправок в бюджет, которые должна утверждать Госдума.

Такая мера, говорится в пояснительной записке, даст «возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства» для «своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

Исправление: Первоначально в новости говорилось, что законопроект предлагает предоставить правительству право неограниченно тратить на борьбу с коронавирусом средства Фонда национального благосостояния. Это не так. Мы приносим извинения за допущенную ошибку.

Из резервного фонда правительства уже решено выделить 11,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал 18 марта премьер-министр Михаил Мишустин

Средства резервного фонда правительства используются, в числе прочего, «на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера, ликвидации последствий террористических актов и (или) пресечения терактов».

Размер резервного фонда прописывается в бюджете. Изменения в бюджет при обычной процедуре должна утверждать Госдума.

Бюджет на 2020 год предусматривал, что в резервный фонд правительства направят 14,8 миллиарда рублей. В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 169,4 миллиарда рублей за счет неиспользованных в 2019 году средств.

В России, по последним данным, объявленным вечером 17 марта, было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 114 0 9 🇨🇳 Китай 81 058 3 230 68 798 🇮🇹 Италия 31 506 2 503 2 941 🇮🇷 Иран 16 169 988 5 389 🇪🇸 Испания 11 748 533 1 028 🇩🇪 Германия 9 257 24 67 🇰🇷 Южная Корея 8 320 81 1 407 🇫🇷 Франция 7 699 148 12 🇺🇸 США 6 421 108 17 🇨🇭 Швейцария 2 700 27 4 🇬🇧 Великобритания 1 960 56 53 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 197 146 7 905 80 841 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:30 17.03.2020 (по московскому времени)