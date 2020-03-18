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В Госдуме предложили разрешить правительству тратить деньги на борьбу с коронавирусом без принятия поправок в бюджет

Источник: Госдума
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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес законопроект, предусматривающий, что правительство сможет пополнять свой резервный фонд без внесения поправок в бюджет, которые должна утверждать Госдума.

Такая мера, говорится в пояснительной записке, даст «возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства» для «своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции».

Исправление: Первоначально в новости говорилось, что законопроект предлагает предоставить правительству право неограниченно тратить на борьбу с коронавирусом средства Фонда национального благосостояния. Это не так. Мы приносим извинения за допущенную ошибку.

Из резервного фонда правительства уже решено выделить 11,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал 18 марта премьер-министр Михаил Мишустин

Средства резервного фонда правительства используются, в числе прочего, «на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера, ликвидации последствий террористических актов и (или) пресечения терактов».

Размер резервного фонда прописывается в бюджете. Изменения в бюджет при обычной процедуре должна утверждать Госдума.

Бюджет на 2020 год предусматривал, что в резервный фонд правительства направят 14,8 миллиарда рублей. В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда на 169,4 миллиарда рублей за счет неиспользованных в 2019 году средств.

В России, по последним данным, объявленным вечером 17 марта, было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
114
0
9
🇨🇳 Китай
81 058
3 230
68 798
🇮🇹 Италия
31 506
2 503
2 941
🇮🇷 Иран
16 169
988
5 389
🇪🇸 Испания
11 748
533
1 028
🇩🇪 Германия
9 257
24
67
🇰🇷 Южная Корея
8 320
81
1 407
🇫🇷 Франция
7 699
148
12
🇺🇸 США
6 421
108
17
🇨🇭 Швейцария
2 700
27
4
🇬🇧 Великобритания
1 960
56
53
...
...
...
...
📝 Всего в мире
197 146
7 905
80 841
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:30 17.03.2020 (по московскому времени)