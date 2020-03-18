Суд аннулировал решение присяжных оштрафовать Кэти Перри на 2,8 миллиона долларов по иску о плагиате

Окружной суд Лос-Анджелеса аннулировал вердикт присяжных по иску о плагиате, который рэп-исполнитель Маркус Грэй (выступает под псевдонимом Flame) подал к певице Кэти Перри. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Жюри присяжных летом 2019 года обязало певицу и ее звукозаписывающую компанию выплатить 2,8 миллиона долларов из-за песни «Dark Horse», вышедшей в 2013-м.

Композиция, как утверждал Грэй, скопирована с его «Joyful Noise» 2009 года.

Судья сочла, что истцы не смогли доказать схожесть музыки, достаточную для того, чтобы признать нарушение авторских прав.

Грэй указывал, что в треке «Dark Horse» используется шаблон из восьми нот, известный как остинато, задействованный в его композиции, пишет NYT. Адвокаты Кэти Перри говорили, что базовая последовательность нот не может защищаться авторским правом.

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