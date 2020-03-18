Перейти к материалам

Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет избегать поездок на общественном транспорте и не ходить в магазины

Источник: Роспотребнадзор
Надежный источник

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для людей старше 60 лет, напомнив, что они находятся в группе особого риска в связи с распространением коронавируса.

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — пишет Роспотребнадзор.

Людям старше 60 лет ведомство рекомендует попросить близких или соцработников, чтобы они помогли им дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, приобретать продукты и необходимые товары.

Также Роспотребнадзор призывает людей от 60 и старше не ходить в поликлинику, если они почувствовали себя плохо, а вызывать врача на дом.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что, если кто-то из близких вернулся из-за границы и у них появились признаки простуды, нужно ограничить контакты с ними и убедить их обратиться за медицинской помощью. «Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!» — говорится в рекомендациях.

В России, по последним данным, объявленным вечером 17 марта, было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.

Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
114
0
9
🇨🇳 Китай
81 058
3 230
68 798
🇮🇹 Италия
31 506
2 503
2 941
🇮🇷 Иран
16 169
988
5 389
🇪🇸 Испания
11 748
533
1 028
🇩🇪 Германия
9 257
24
67
🇰🇷 Южная Корея
8 320
81
1 407
🇫🇷 Франция
7 699
148
12
🇺🇸 США
6 421
108
17
🇨🇭 Швейцария
2 700
27
4
🇬🇧 Великобритания
1 960
56
53
...
...
...
...
📝 Всего в мире
197 146
7 905
80 841
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:30 17.03.2020 (по московскому времени)

Пандемия коронавируса