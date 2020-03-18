Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет избегать поездок на общественном транспорте и не ходить в магазины
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для людей старше 60 лет, напомнив, что они находятся в группе особого риска в связи с распространением коронавируса.
«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — пишет Роспотребнадзор.
Людям старше 60 лет ведомство рекомендует попросить близких или соцработников, чтобы они помогли им дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, приобретать продукты и необходимые товары.
Также Роспотребнадзор призывает людей от 60 и старше не ходить в поликлинику, если они почувствовали себя плохо, а вызывать врача на дом.
Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что, если кто-то из близких вернулся из-за границы и у них появились признаки простуды, нужно ограничить контакты с ними и убедить их обратиться за медицинской помощью. «Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!» — говорится в рекомендациях.
В России, по последним данным, объявленным вечером 17 марта, было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.