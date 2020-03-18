Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет избегать поездок на общественном транспорте и не ходить в магазины

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для людей старше 60 лет, напомнив, что они находятся в группе особого риска в связи с распространением коронавируса.

«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — пишет Роспотребнадзор.

Людям старше 60 лет ведомство рекомендует попросить близких или соцработников, чтобы они помогли им дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, приобретать продукты и необходимые товары.

Также Роспотребнадзор призывает людей от 60 и старше не ходить в поликлинику, если они почувствовали себя плохо, а вызывать врача на дом.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что, если кто-то из близких вернулся из-за границы и у них появились признаки простуды, нужно ограничить контакты с ними и убедить их обратиться за медицинской помощью. «Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных!» — говорится в рекомендациях.

В России, по последним данным, объявленным вечером 17 марта, было выявлено 114 случаев заражения коронавирусом.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 114 0 9 🇨🇳 Китай 81 058 3 230 68 798 🇮🇹 Италия 31 506 2 503 2 941 🇮🇷 Иран 16 169 988 5 389 🇪🇸 Испания 11 748 533 1 028 🇩🇪 Германия 9 257 24 67 🇰🇷 Южная Корея 8 320 81 1 407 🇫🇷 Франция 7 699 148 12 🇺🇸 США 6 421 108 17 🇨🇭 Швейцария 2 700 27 4 🇬🇧 Великобритания 1 960 56 53 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 197 146 7 905 80 841 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 16:30 17.03.2020 (по московскому времени)