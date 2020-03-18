Премию Абеля присудили за случайные блуждания

Норвежская академия наук присудила премию Абеля израильтянину Гиллелю Фюрстенбергу и американцу российского происхождения Григорию Маргулису.

Ученые были удостоены премии за «новаторское использование методов теории вероятностей и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике». Они применили методику для исследования таких объектов, как группы и графы.

Григорий Маргулис родился в Москве в 1946 году и закончил мехмат МГУ. С 1991 года он проживает и работает в США.

Премия Абеля — одна из наиболее престижных наград для математиков. Неофициально ее сравнивают с Нобелевской премией, которая не вручается за достижения в этой науке.

Премия вручается с 2003 года. Ее размер — 6 миллионов норвежских крон (около 43 миллионов рублей).