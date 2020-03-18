Курс евро на Московской бирже превысил 87 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 87 рублей. По состоянию на 15:45 мск, евро стоил 87,42 рубля, подорожав на 4,25 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Предыдущий раз выше 87 рублей курс евро поднимался в феврале 2016 года, напоминает «Интерфакс».

Биржевой курс доллара вплотную приблизился к 80 рублям. По состоянию на 15:50 мск, доллар стоил 79,49 рубля (+4 рубля).

Снижение курса рубля происходит на фоне обвала мировых цен на нефть. По данным биржи ICE в Лондоне, американская смесь WTI подешевела более чем на 10,5%, до 24,37 доллара за баррель. Brent, к которой привязаны цены на российские сорта нефти, торгуется по 27,33 доллара за баррель, подешевев по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5,1%.