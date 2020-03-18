Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже утром 18 марта превысил 85 рублей.

По состоянию на 10:37 по Москве, единая европейская валюта стоила на бирже 85,19 рубля (+2,29 рубля).

Курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля, но затем заметно снизился. Доллар на биржевых торгах превысил отметку 79 рублей впервые с февраля 2016 года, отмечает ТАСС.

По состоянию на 10:37 доллар стоил 77,36 рубля, что на 1,9 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,7%, индекс РТС — на 3,7% ниже 900 пунктов.

Российский рубль снижается на фоне падения цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне опустилась до 28,41 доллара за баррель (-1,12%). Нефть падает третий день подряд.