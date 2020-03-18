Коронавирус обнаружен во всех штатах США и всех странах Европы

Более 198 тысяч человек во всем мире заболели коронавивирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Среди них 81950 человек выздоровели, 7948 человек умерли.

Вечером 17 марта о двух первых случаях заражения коронавирусом сообщила Черногория. Вирус обнаружили у пациентов, приехавших из США и Испании. До этого момента Черногория считалась последней страной в Европе, где нет заболевших.

В США коронавирус обнаружили во всех 50 штатах страны. Последним регионом, где выявили SARS-CoV-2, стала Западная Вирджиния. Всего в США зарегистрировали свыше 5800 случаев заражения, умерли более 100 человек.

Правительство Испании сообщило, что за сутки в стране от коронавируса умерли еще 182 человека, общее число погибших выросло до 491. Испания стала второй страной мира после Италии, где быстрее всего растет число погибших. Всего в стране вирус обнаружили у 11178 человек. Местный Минздрав решил раздать медикам около миллиона медицинских масок, половину из которых пожертвовал Китай.

В Китае за день коронавирус обнаружили еще у 13 человек, причем в 12 случаях заболели люди, прибывшие в Китай из других стран. В провинции Хубэй, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, за сутки болезнь диагностировали у одного человека. Общее число заболевших в стране превысило 80894 человека.