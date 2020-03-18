Число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Число умерших, по данным ВОЗ, превысило 8 тысяч человек.

Сейчас странами с наибольшим ежедневным ростом заболевших являются Италия, Германия, Испания, США и Иран. Ежедневно в каждой из этих странфиксируется более тысячи новых случаев.

В Китае, где всего было зафиксировано свыше 80 тысяч случаев заболевания интенсивность эпидемии пошла на спад: ежедневно там появляются лишь несколько десятков новых заболевших; более 69 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболели 147 человек. Девять из них выздоровели.