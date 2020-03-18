Биржевой курс доллара превысил 80 рублей. Цена Brent упала ниже 26 долларов за баррель впервые за 17 лет

Курс доллара США в ходе дневных торгов на Московской бирже превысил 80 рублей. С начала дня американская валюта укрепилась более чем на 4 рубля.

В последний раз доллар стоил дороже 80 рублей 11 февраля 2016 года.

Снижение рубля происходит на фоне падения цен на нефть. В ходе торгов 18 марта стоимость барреля Brent потеряла почти 10% и опустилась ниже 26 долларов впервые с 2003 года.