Volkswagen, Fiat и Renault приостановили производство автомобилей в Европе

Автоконцерн Volkswagen 17 марта принял решение приостановить на две недели сборку автомобилей на своих заводах на фоне пандемии коронавируса. Работа будет остановлена с 20 марта.

Накануне аналогичные решения приняли три других крупнейших концерна — Fiat Chrysler, Renault и PSA Group (владеет марками Peugeot, Citroen и Opel). В общей сложности они закроют 35 заводов по всей Европе.

Производитель самолетов Airbus объявил о планах остановить производство в Испании и Франции на четыре дня.

Производство автомобилей обеспечивает рабочими местами 14 миллионов жителей стран Европы.