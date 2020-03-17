Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина — умерла в возрасте 84 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Александр Черных / ARF / PhotoXPress

Валентина Гагарина многие годы работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами. После гибели мужа в 1968 году Гагарина почти не давала интервью и принимала участие лишь в некоторых мероприятиях, посвященных памяти космонавта.