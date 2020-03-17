УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года
Источник: NFF
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Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА, сообщает Норвежская федерация футбола.
Игры пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Позднее 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.
Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге.